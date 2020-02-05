Прокуратура извинилась перед Голуновым за необоснованное уголовное преследование

Прокуратура Западного административного округа Москвы официально извинилась перед специальным корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование. Об этом в среду, 5 февраля, передает «Интерфакс».

По информации «Медузы», Голунов сообщил, что ему об этом ничего не известно. Как отметил адвокат журналиста Сергей Бадамшин, прокуратура извинялась, «видимо, внутренним голосом».

Ранее журналист был признан потерпевшим по делу о полицейском произволе. 22 января он потребовал извинений от государства за незаконное преследование. Соответствующую жалобу Голунов подал новому генеральному прокурору России Игорю Краснову.

Материалы по теме Журналиста Голунова решили отпустить Его вина не доказана. Глава МВД обещает уволить главного московского борца с наркотиками

Как сообщал 3 февраля Бадамшин, Генеральная прокуратура России отказалась извиняться перед журналистом. По словам адвоката, Генпрокуратура перенаправила обращение Голунова в нижестоящую инстанцию, что, по мнению представителя корреспондента, свидетельствует о попытке ведомства «выставить крайней прокуратуру Москвы».

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!