Журналист Голунов получил письменные извинения от столичной прокуратуры

Прокуратура Западного административного округа (ЗАО) Москвы письменно принесла извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследование. Сотрудник интернет-издания сообщил в своем Telegram-канале, что получил соответствующее письмо.

«От имени государства приношу вам официальные извинения в связи с необоснованным уголовным преследованием», — написано в письме от имени прокурора столичного округа Григория Радионова.

В документе указано, что извинения приносятся «в соответствии с требованием статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса России», а также говорится, что Голунов имеет право обратиться в суд для возмещения морального вреда.

Журналист, комментируя письмо, обратил внимание, что извинения ему должна принести Генпрокуратура, так как именно федеральное ведомство осуществляет надзор за его делом.

Впервые информация об извинениях перед специальным корреспондентом «Медузы» за незаконное уголовное преследование появилась 5 февраля. Тогда Голунов сообщал, что ему об этом ничего не известно.

Журналист был признан потерпевшим по делу о полицейском произволе. 22 января он потребовал извинений от государства за незаконное преследование. Соответствующую жалобу Голунов подал новому генеральному прокурору России Игорю Краснову. По словам его адвоката Сергея Бадамшина, Генеральная прокуратура отказалась извиняться перед журналистом.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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