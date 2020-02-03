Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым за незаконное преследование

Генеральная прокуратура России отказалась извиняться перед специальным корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

По его словам, Генпрокуратура перенаправила обращение Голунова в нижестоящую инстанцию. По мнению адвоката, таким образом Генпрокуратура «пытается выставить крайней прокуратуру Москвы».

22 января сообщалось, что журналист потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование.

30 января Басманный суд Москвы отправил в СИЗО всех бывших полицейских, задержанных по делу Голунова. Суд арестовал до 29 марта пятерых фигурантов дела: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Их подозревают в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции Шачиев.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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