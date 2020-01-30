Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов предложил помочь семьям арестованных по его делу полицейских в случае критической ситуации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что полностью согласен с решением суда. Однако он отметил, что некоторые из задержанных полицейских являются единственными кормильцами семьи, а их детям нужна медицинская помощь.

«Странно прозвучит от человека, у которого сейчас до зарплаты осталось около пяти тысяч рублей. Но. Я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация», — заявил Голунов.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО всех бывших полицейских по делу Голунова. Суд арестовал до 29 марта пятерых фигурантов дела: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Их подозревают в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции Шачиев.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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