Журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах

Журналиста и телеведущего Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил журналист «МБХ Медиа» Александр Скрыльников в Twitter.

«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на "Дожде", трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации», — написал Скрыльников. По его словам, эти случаи происходили во время его стажировки в редакции телеканала «Дождь» в бизнес-центре «Красный октябрь».

Журналист подчеркнул, что прямо сообщал Лобкову, что ему неприятны подобные действия с его стороны. «Но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками», — добавил сотрудник «МБХ Медиа». Он пояснил, что во многом из-за такого отношения со стороны телеведущего и решил прекратить стажировку.

Скрыльников рассказал, что Лобков так приставал и к другим молодым журналистам, а не только к нему. «Я знаю нескольких человек со схожими историями», — пояснил он.

Ранее шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков сообщил об увольнении с поста после обвинений в домогательствах и в том, что он присутствовал при групповом изнасиловании. Журналист попросил прощения у всех девушек, которых обижал, а также у тех, которым его поведение показалось оскорбительным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!