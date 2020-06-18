Известного комика обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

Пользовательница Twitter по имени Симона Росси (Simone Rossi) обвинила известного американского комика Крис Д'Элиа в сексуальных домогательствах. На это обратила внимание газета The Independent.

Девушка выложила скриншот своей переписки, в которой рассказала, что в 2014 году Д'Элиа пытался ухаживать за ней, в частности, предлагал встретиться ночью. При этом ей тогда было 16 лет.

Пост Росси стал вирусным. В комментариях появились и другие девушки, которые также обвинили Д'Элиа в приставаниях. Так, юзерша @badhandjob заявила: «Пошел ты, Крис Д'Элиа! Ты просил скидывать обнаженные фотографии у несовершеннолетних и пытался заняться сексом с моей подругой, когда нам было по 16. Я рассказала об этом в Twitter, но ты сказал, что разрушишь ее жизнь, если я не удалю это. Настоящий педофил!»

Затем в анонимном аккаунте @SheRatesDogs, в котором публикуются рассказы женщин об их негативном опыте отношений с мужчинами, начали появляться скриншоты, в которых на Д'Элиа жаловались и другие пострадавшие. Согласно этим записям, он приставал к ним или просил прислать фотографии голого тела.

В ноябре 2017 года комика Луи Си Кея обвинили в сексуальных домогательствах пять артисток, заявивших, что комик мастурбировал в их присутствии либо во время телефонного разговора. Актер признал вину в произошедшем и подчеркнул, что раскаивается в своих поступках.

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