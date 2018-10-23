Актриса «Школы рока» положительно отозвалась о мастурбации друга-комика

Американская актриса Сара Сильверман рассказала о том, как стендап-комик и актер Луи Си Кей мастурбировал при ней. Об этом сообщает Variety.

По словам артистки, они с Луи Си Кеем дружат уже много лет, и она сама дала согласие на подобные действия.

«Когда мы были детьми, он спрашивал меня, можно ли помастурбировать передо мной, и иногда я говорила "да, черт возьми, я хочу это видеть!"» — отметила Сильверман. Она сказала, что это было «потрясающе».

Актриса добавила, что иногда ей это казалось мерзким — и она отказывалась — в таких случаях они просто заказывали пиццу. Сильверман подчеркнула, что ни в коем случае не сравнивает свою историю с рассказами других женщин, ставших жертвами домогательств комика.

«Я не говорю, что то, что он сделал, нормально», — сказала она. Сильверман также предложила дать комику еще один шанс, так как он, по ее мнению, сожалеет о содеянном и ему нужно начать говорить о случившемся в своих выступлениях, чтобы справиться со скандалом.

В ноябре 2017 года Си Кея обвинили в сексуальных домогательствах пять артисток, заявивших, что комик мастурбировал в их присутствии либо во время телефонного разговора. Актер признал вину в произошедшем и подчеркнул, что раскаивается в своих поступках.

Сара Сильверман известна по ролям в таких проектах, как «Школа рока», «Холостяк», «Хорошая жена», «Миллион способов потерять голову» и «Мастера секса».

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