Желавшего мастурбировать при женщинах Луи Си Кея обвинили в домогательствах

Американского стендап-комика и актера Луи Си Кея обвинили в сексуальных домогательствах пять женщин-коллег. Об этом сообщает издание The New York Times.

Две артистки, Дэна Мин Гудман и Джулия Ли Волов, заявили, что в 2002 году Си Кей пригласил их в свой номер отеля. Во время беседы он якобы спросил, может ли показать им пенис, после чего полностью разделся и стал мастурбировать.

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Комик Эбби Шакнер обвинила артиста в том, что он удовлетворял себя во время телефонного разговора с ней в 2003 году. Актриса Ребекка Корри рассказала, что Си Кей попросил разрешения помастурбировать перед ней в 2006-м. По ее словам, она отказала.

Пятая женщина не стала раскрывать свое имя. Она обвинила актера в том, что тот постоянно предлагал ей посмотреть, как он удовлетворяет себя, когда они работали над «Шоу Криса Рока» в конце 1990-х.

Представитель Луи Си Кея заявил, что актер отказывается комментировать обвинения.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В домогательствах обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.