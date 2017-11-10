Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах

Американский стендап-комик Луи Си Кей согласился с обвинениями в сексуальных домогательствах, с которыми против него выступили в прессе пять его женщин-коллег. Заявление актера распространило агентство Associated Press.

Си Кей назвал эти истории правдивыми и сообщил, что раскаивается в своих действиях. «Лишь вчера я узнал, до чего довел этих женщин», — посетовал он.

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По словам артиста, обвиненного в мастурбации в присутствии коллег, он говорил себе, что его действия нормальны, потому что он никогда не показывал пенис женщинам, не спросив у них разрешения. «Но позднее я понял, что когда ты имеешь власть над другим человеком, то попросить его посмотреть на твой пенис — не вопрос», — признался Си Кей, пояснив, что власть заключалась в том, что женщины восхищались им.

Комик добавил, что причинил боль своей семье, друзьям и детям, а также навредил коллегам и сотрудничавшим с ним компаниям. «Свою долгую и счастливую карьеру я потратил, говоря все, что хочу. Сейчас я сделаю шаг назад и не спеша буду слушать», — заключил он.

9 ноября Си Кея обвинили в сексуальных домогательствах пять артисток, заявивших The New York Times, что комик мастурбировал в их присутствии либо во время телефонного разговора. По их словам, это происходило в период с конца 1990-х по 2006 год. Представитель Си Кея сообщал об отказе актера комментировать обвинения.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В домогательствах обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.