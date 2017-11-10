Культура
 

Второй жертве изнасилования актером из «Сплетницы» отказались верить

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Эд Вествик
Эд Вествик

Актриса Орели Уинн объявила себя еще одной жертвой изнасилования актером Эдом Вествиком. Она написала об этом пост в Facebook, однако многие интернет-пользователи отказались верить ее словам.

Инцидент произошел в августе 2014 года, поведала артистка. Она оказалась на вечеринке у Вествика дома, и под утро он попытался ее изнасиловать. «Я сказала нет, но он толкнул меня на пол, и я была бессильна под его весом. На мне был только халат, который он разорвал, и я была в таком шоке, я ведь такая маленькая», — рассказала она.

Уинн подчеркнула, что когда сообщила о произошедшем своему парню и друзьям, они не стали ей сочувствовать. Она отметила, что не собирается принимать меры против Вествика и что рассказала обо всем, чтобы поддержать актрису Кристину Коэн.

Коэн обвинила Вествика в изнасиловании ранее в ноябре. По ее словам, это случилось три года назад в доме актера. Вествик сначала предложил ей и ее другу групповой секс, а получив отказ, изнасиловал заснувшую в гостевой спальне женщину.

В комментариях пользователи задались вопросом, почему Уинн «написала огромный пост в Facebook» вместо того, чтобы обратиться в полицию. Некоторые обвинили артистку во лжи и пожелали, чтобы ее засудили за клевету. Пользователи также удивились обилию новостей о том, «что неизвестные женщины, называющие себя актрисами и моделями, обвиняют реальных актеров и моделей в изнасиловании».

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В неправомерных действиях обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала, Луи Си Кея и Дастина Хоффмана.

Предыстория: Актера из «Сплетницы» обвинили в изнасиловании
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