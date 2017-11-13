Оскандалившегося Луи Си Кея объявили персоной нон грата в Голливуде

Создатели мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» уволили стендап-комика Луи Си Кея, озвучивавшего одного из персонажей, после секс-скандала. Помимо этого, прокатчики отказались распространять его киноленту «Я люблю тебя, папочка», пишет NME.

Над сиквелом «Тайной жизни домашних животных» работает компания Universal Pictures. Си Кей озвучивал главного персонажа, пса Макса, в оригинальном мультфильме, который вышел в 2016 году.

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Релиз комедии «Я люблю тебя, папочка», режиссером и сценаристом которой выступил комик, был запланирован на 17 ноября. Прокатом должна была заниматься компания The Orchard. В ленте, помимо Си Кея, снялись Джон Малкович, Памела Адлон и Хлоя Грейс Морец.

Отмечается, что на фоне секс-скандала от сотрудничества с артистом также отказались компании HBO, Netflix, FX и TBS.

9 ноября Си Кея обвинили в сексуальных домогательствах пять артисток, заявивших The New York Times, что комик мастурбировал в их присутствии либо во время телефонного разговора. По их словам, это происходило в период с конца 1990-х по 2006 год. Си Кей признал истории о самоудовлетворении правдивыми и сообщил, что раскаивается в своих действиях.