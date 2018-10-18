Луи Си Кей раскрыл многомиллионные потери от мастурбации перед женщинами

Американский стендап-комик и актер Луи Си Кей потерял 35 миллионов долларов в течение часа после того, как его публично обвинили в сексуальных домогательствах. Слова артиста передает NME.

Си Кей отметил, что в связи с произошедшим «побывал в аду и вернулся». Он добавил, что весь прошедший год для него был странным.

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Финансовые потери Си Кея были связаны по большей части с комедией «Я люблю тебя, папочка», режиссером и сценаристом которой выступил комик — в результате скандала компания The Orchard отказалась заниматься прокатом фильма. Помимо этого, Universal Pictures расторгла контракт с Си Кеем, связанный с мультфильмом «Тайная жизнь домашних животных 2», где артист озвучивал одного из персонажей.

В ноябре 2017 года Си Кея обвинили в сексуальных домогательствах пять артисток, заявивших, что комик мастурбировал в их присутствии либо во время телефонного разговора. Актер признал вину в произошедшем и подчеркнул, что раскаивается в своих поступках.

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