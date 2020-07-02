Телеведущего уволили после жалоб на сексуальные домогательства

Телеканал Fox News уволил ведущего новостей Эда Генри после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщается на сайте телеканала.

Жалоба на Генри поступила в адрес руководства телеканала в четверг, 25 июня. Журналиста обвиняли в домогательствах на рабочем месте, совершенных несколько лет назад. Для расследования инцидента была привлечена сторонняя юридическая фирма. На основании расследования Эда Генри уволили.

Руководство телеканала также заявило, что строго запрещает все формы сексуальных домогательств, неправомерных действий и дискриминации и продолжит обеспечивать безопасность на работе для своих сотрудников.

Ранее сообщалось, что женщины, обвинившие продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации на работе, получат суммарную компенсацию в размере 19 миллионов долларов. Кроме того, жертвы продюсера, которые были вынуждены подписать соглашения о конфиденциальности, будут освобождены от этого условия и смогут рассказать свою историю.

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