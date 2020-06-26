Девушка-рестлер припомнила бывшему чемпиону UFC непристойное поведение

Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Брок Леснар столкнулся с обвинениями в непристойном поведении со стороны коллеги по WWE Терри Раннелс. Об этом она рассказала во время подкаста KEE on Sports.

Раннелс вспомнила эпизод, когда Леснар также работал рестлером в WWE. «Он показал мне свой пенис, когда я проходила мимо мужской раздевалки. Хотела бы, чтобы он не выражал неуважения девушкам в индустрии», — завила девушка.

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WWE уже выступил с официальным заявлением по этому поводу. «Мы не потерпим подобного поведения со стороны атлетов. В случае инцидента, связанного с сексуальными домогательствами, непристойным поведением или домашним насилием, с виновным будет разорван контракт», — сказано в нем.

Леснар известен выступлениями в WWE. Спортсмен также пробовал себя в MMA и даже завоевал чемпионский пояс в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжелом весе. Однако, в мае 2019-го Леснар отказался от продолжения карьеры в смешанных единоборствах и вернулся в профессиональный рестлинг. Перед этим он сдал положительный тест на запрещенные вещества.

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