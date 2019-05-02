Бывший чемпион UFC и рестлер Брок Леснар сдал тест на допинг и бросил MMA

Американский профессиональный рестлер Брок Леснар больше не примет участия в боях по правилам смешанного стиля (MMA). Об этом сообщает TMZ Sports.

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что 41-летний рестлер завершил карьеру бойца MMA. Предполагалось, что рестлер вернется в октагон ради поединка с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе американцем Даниелем Кормье. Как стало известно TMZ, за несколько недель до ухода из спорта Леснар сдавал тест на допинг.

Свой последний поединок Леснар провел в 2016 году. Американец победил нокаутом новозеландца Марка Ханта. Однако позднее результат боя был отменен, так как в пробах Леснара обнаружили следы запрещенного препарата.

Леснар является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. Боец завоевал титул в поединке против соотечественника Рэнди Кутюра в 2008 году.

Брок Леснар добился известности благодаря карьере профессионального рестлера. Он дебютировал в организации WWE в 2002 году и до сих пор остается одним из самых популярных атлетов индустрии.

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