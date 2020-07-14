Сбербанк отстранил обвиненных в сексуальном насилии сотрудников от работы

Двое сотрудников «Сбербанка» временно отстранены от работы после обвинений в сексуальном насилии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Там подтвердили, что речь идет о Сергее Миненко и Руслане Гафарове. «На время проведения проверки оба сотрудника отстранены от исполнения своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Ранее Сбербанк выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес сотрудников. Компания подчеркнула, что не приемлет насилия «в любой форме и в адрес кого бы то ни было».

13 июля в русскоязычном Twitter с рассказами об абьюзе, изнасилованиях и приставаниях со стороны мужчин выступили десятки женщин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.

Женщины выступили с обвинениями в том числе в адрес Сергея Миненко, бывшего журналиста Men’s Health Russia и «Газеты.Ru», и Руслана Гафарова, бывшего сотрудника «Открытой России» и бывшего SMM-менеджера канала «Дождь».

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