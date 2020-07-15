Соловьев призвал возбудить дела после массовых обвинений в сексуальном насилии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал массовые обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес российских журналистов. В эфире шоу «Полный контакт» он отметил, что по фактам публичных заявлений должны быть возбуждены уголовные дела. Запись опубликована на YouTube.

К теме обвинений в изнасилованиях он перешел после обсуждения «тех людей, которые откровенно работают на западные деньги». «Вопросы остаются к "Открытой России". Не только к их омерзительному сексуальному поведению и к МБХ. Не только к тому, что они омерзительные, подлые, гадкие извращенцы, насильники», — сказал ведущий.

Соловьев выразил уверенность в том, что Следственный комитет должен провести проверку и возбудить уголовные дела, а «насильник должен сидеть вне зависимости от его политической ориентации». «Они в своем грязном белье сейчас искупали всю страну, либералы хреновы. Поэтому так вот. Если доказан факт изнасилования, то насильник идет в тюрьму. А если доказано, что она оболгала, то она идет по клевете», — резюмировал ведущий.

Ранее в июле в русскоязычном Twitter несколько женщин рассказали об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.

В частности, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фотографа Андрея Золотова обвинили в участии в групповом изнасиловании. Оба они ушли из издания. Несколько мужчин также рассказали, что к ним приставал ведущий «Дождя» Павел Лобков.

Обвинения также коснулись бывших журналистов Сергея Миненко и Руслана Сафарова, работающих сейчас в Сбербанке. После публикаций историй женщин в Twitter их отстранили от работы на время проведения проверки.

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