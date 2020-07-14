Журналиста Павла Лобкова уличили в демонстрации гениталий

Бывший студент факультета журналистики МГУ Владимир Табак рассказал о сексуальных домогательствах со стороны телеведущего Павла Лобкова, работавшего в то время на НТВ. По его словам, журналист предомонстировал ему гениталии во время собеседования. Об этом он написал в Facebook-аккаунте.

Пользователь не уточнил, в каком году произошла история, однако известно, что Лобков работал на НТВ с начала 1990-х по 2012 год с некоторыми перерывами. По словам Табака, по окончании первого курса он искал место для практики. Его двоюродный брат, работавший режиссером программы «Время» на Первом канале, предложил ему созвониться с Лобковым. Тот назначил ему собеседование в квартире.

«Мало что из него помню — если только то, что мэтр матерился как сапожник, а вот содержательная часть диалога никак не начиналась. Потом мы пересели в гостиную — мэтр вдруг внимательно посмотрел на меня и спросил вкрадчиво: "А ты любишь групповухи?". Не дав мне ответить, знаток растительной жизни с упоением начал рассказывать, как они с другом недавно поделили одну женщину на двоих. После чего возникла небольшая пауза и он добавил: "Недавно мерил там — 18 сантиметров получилось"», — поделился юзер.

После этого Табак решил уйти из квартиры журналиста, однако дверь была заперта. Он окликнул Лобкова и, не получив ответа, отправился в его спальню с тяжелым строительным предметом. «Мэтр был там, он успел накинуть на себя халат и стоял спиной ко мне. Потом он резко повернулся и гордо изрек: "А вот это моя гордость!". Штаны были спущены. Я сказал, указав на тяжелый предмет: "А это моя!". И дальше началась беготня по квартире», — вспомнил автор поста. В итоге Табаку удалось убежать из квартиры, а спустя несколько дней ему позвонил Лобков и предложил все-таки пройти практику. Студент напомнил ему о произошедшем, однако журналист не смог вспомнить этого.

Ранее с обвинениями в домогательствах выступил корреспондент «МБХ Медиа» Александр Скрыльников. По его словам, Лобков во время стажировки пытался его целовать, трогал руки, приглашал домой и пытался переубедить его в ориентации. Журналист добавил, что подобные случаи приставаний были и с другими молодыми сотрудниками.

Поведение Лобкова стали обсуждать в соцсети Twitter после нескольких рассказов об абьюзе и приставаниях со стороны мужчин к женщинам. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.

Позднее журналист ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Он рассказал, что был воспитан так, что границы устанавливались в процессе общения, но подчеркнул, что это не оправдание его действий.

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