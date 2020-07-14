Главред «МБХ Медиа» извинилась за обвиненных в изнасиловании сотрудников

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло отреагировала на обвинение в адрес двух сотрудников издания — шеф-редактора Сергея Простакова и фотографа Андрея Золотова — в участии в групповом изнасиловании. Ее заявление доступно на сайте.

«Я не знаю точно, что случилось шесть лет назад, я не знаю, кто в этом случившемся участвовал и не участвовал, но я как главный редактор несу моральную ответственность за действия или бездействие моих подчиненных, даже в то время, когда они моими подчиненными не были», — написала Куцылло. Также она обратила внимание на то, что Простакова обвиняли в непристойном поведении и в период их совместной работы.

Главред поддержала решение обоих сотрудников уйти из издания, назвав этот шаг единственным возможным в данной ситуации. Она поблагодарила их за работу, выразив сожаление, что «все так закончилось».

«Я приношу извинения всем, кого действия Сергея Простакова обидели, заставили страдать или причинили душевную боль. Я сделаю все возможное, чтобы подобная ситуация у нас никогда не повторилась», — заключила она.

13 и 14 июля десятки женщин опубликовали в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.

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