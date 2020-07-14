Обвиненный в групповом изнасиловании фотограф «МБХ Медиа» уволился

Фотограф издания «МБХ Медиа» Андрей Золотов, обвиненный в участии в групповом изнасиловании, уволился из редакции. Об этом он сообщил в Twitter.

«Вчера меня во многом обвинили, я вину свою не признаю. Я не участвовал в групповом сексе, ни тем более в изнасилованиях и не могу даже подтвердить, что они действительно имели место», — написал Золотов. Он добавил, что в сложившейся ситуации не имеет возможности оправдаться, а весь удар приходится на редакцию «МБХ Медиа» — именно по этой причине он принял решение об уходе.

Ранее шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков также сообщил об увольнении с поста после обвинений в домогательствах и в том, что он присутствовал при групповом изнасиловании. Журналист попросил прощения у всех девушек, которых обижал, а также у тех, которым его поведение показалось оскорбительным.

13 и 14 июля десятки женщин опубликовали в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.

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