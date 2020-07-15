Собчак вступилась за обвиненного в домогательствах Лобкова

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах. В Telegram-канале она написала, что считает происходящее лицемерием, так как, по ее мнению, все всегда понимали, что Лобков шутил, а не домогался. Ведущая также выступила за общее право шутить по любому поводу.

Собчак сообщила, что долго работала вместе с Лобковым на «Дожде». После ее ухода они перестали общаться, при этом, по словам ведущей, Лобков говорил о ней много плохого.

«Но. Я за справедливость. Паша все что угодно: алкоголик, любитель преувеличить, фантазер, но он НЕ насильник. И никогда им не был», — написала Собчак. Она добавила, что он мог скабрезно шутить, но все всегда понимали, что это был «безобидный троллинг».

Ведущая отметила, что считает важным отстаивать «общее право шутить, троллить, издеваться, изголяться и саркастически ехидствовать» по любому поводу. Собчак также посчитала, что происходящее с Лобковым — это попытка сторонников «новой этики» копировать западные тренды: «Вначале подсмотрели на западе, как линчуют Кевина Спейси и Джоан Роулинг, а потом решили "купить платье по последней парижской моде" и начали линчевать то Колпакова, то вот теперь Лобкова и многих-многих других».

«Удивительно, как быстро якобы "прогрессивная" общественность переняла функции травли у правоохранительных органов», — отметила ведущая и назвала происходящее лицемерием.

Ранее журналист «МБХ Медиа» Александр Скрыльников обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах. По его словам, Лобков во время стажировки пытался его целовать, трогал руки, приглашал домой и пытался переубедить его в ориентации. Скрыльников добавил, что Лобков приставал и к другим молодым журналистам.

О домогательствах Лобкова также рассказал бывший студент факультета журналистики МГУ Владимир Табак. Он признался, что журналист продемонстрировал ему гениталии во время собеседования.

Лобков в ответ на обвинения в домогательствах сообщил, что был воспитан так, что границы устанавливались в процессе общения. Ведущий признал, что «пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ», и подчеркнул, что это не оправдывает его действий. Он принес извинения тем, кому его поведение доставило дискомфорт.

Поведение Лобкова стали обсуждать в соцсетях после нескольких рассказов об абьюзе и приставаниях мужчин к женщинам. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.

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