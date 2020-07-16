Сбербанк запустил умный комбайн на полях юга России

На одном из ведущих агрокомплексов Ростовской области начали использовать отечественные роботизированные технологии уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанные Сбербанком и его дочерней компанией Cognitive Pilot. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что благодаря использованию умных комбайнов возможно на 3-5 процентов снизить себестоимость зерна и до двух процентов сократить его потери при уборке. При площади полей порядка 350 тысяч гектаров и комплектации парка комбайнов в 500 единиц совокупный масштаб экономии в сезон за счет использования беспилотных технологий CognitiveAgro Pilot может достигать порядка 450 миллионов рублей.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, такая технология переводит комбайнера в разряд оператора автоматизированной системы: «Она очень простая, я лично протестировал ее за рулем комбайна, менял настройки, все работало безупречно. В следующем году мы хотим добиться полной автоматизации процесса».

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова рассказала, что основу технологии составляют конволюционные нейронные сети глубокого обучения. «Решение проходит апробации в пяти странах мира, в числе которых — США, Китай и Бразилия. Но стартовали мы в России и ей отдаем приоритет», — подчеркнула она. По словам Усковой, главная задача — обеспечить безопасную работу беспилотной техники в любых погодных условиях в агрохозяйствах, а также повысить доходы за счет сокращения издержек при уборке культур.