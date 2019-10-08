Урожай зерновых превзошел ожидания подмосковных властей

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье превысил 400 тысяч тонн в 2019 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 8 октября.

«Мы были уверены, что неблагоприятные погодные условия начала и середины лета скажутся на объемах урожая зерновых в этом году. (...) В итоге в регионе собрано гораздо больше, чем предполагали», — сказал Разин.

Он уточнил, что в уборке урожая принимали участие порядка 600 единиц уборочной техники. Сбор урожая завершен, подчеркнул министр.

В 2017 году подмосковные аграрии собрали рекордный урожай зерна, превысив план в 425 тысяч тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сельское хозяйство обеспечивает экономический рост региона. По его словам, власти готовы оказать аграриями разноплановую поддержку.