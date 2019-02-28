Японцы задумали выращивать ягоды в Подмосковье

Японские компании планируют строительство тепличных хозяйств на территории Подмосковья, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов в ходе роуд-шоу в Японии. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 28 февраля.

«По климату Московская область сравнима с Хоккайдо, так что опыт строительства теплиц крайне важен. Совместно с компаний Marubeni собираемся развивать проект для постройки теплиц для выращивания ягод», — сказал он.

Он отметил, что первая японско-российская теплица позволит жителям Подмосковья покупать клубнику своего производства. Кроме того, это позволит улучшить показатели региона по урожаю ягод.

В октябре прошлого года сообщалось, что Московская область полностью обеспечивает себя томатами и огурцами.

В июне 2018-го губернатор Андрей Воробьев анонсировал увеличение количества тепличных хозяйств. Он заверил, что власти не оставят этот сектор сельского хозяйства без поддержки.

