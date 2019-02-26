В Японии стартовало роуд-шоу Подмосковья

Подмосковная делегация презентует инвестиционный потенциал региона в Японии во вторник, 26 февраля. Мероприятие, организованное по поручению губернатора Андрея Воробьева, продлится до конца месяца, передает корреспондент «Ленты.ру».

В первый день роуд-шоу состоялась встреча с топ-менеджментом комапнии Hino Motors Ltd., которая построит в Подмосковье завод по производству грузовых автомобилей. Объем инвестиций в проект составит около 1,1 миллиарда рублей.

«Договорились с руководителями компании Hino, что в апреле выберем совместную дату для закладки камня для строительства завода в городском округе Химки в Московской области. Наши японские коллеги ожидают, что через год этот завод уже начнет производить две тысячи автомобилей», — рассказал заместитель председателя правительства Вадим Хромов.

В свою очередь, представитель японской компании Сатору Мори отметил удачное расположения Подмосковья с точки зрения логистики. «Москва и Московская область имеет прямую связь с Санкт-Петербургом и Европой», — пояснил он. Кроме того, автомобили Hino пользуются спросом у жителей столицы и области, добавил он.

В рамках роуд-шоу пройдет серия деловых и бизнес-мероприятий в Токио, Саппоро и Нагоя. Также запланирован визит в один из местных медицинских центров.