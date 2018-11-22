Университеты Ломбардии и Подмосковья договорились о сотрудничестве

Университеты Ломбардии и Подмосковья будут готовить специалистов для проектов России и Италии, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Денис Буцаев по итогам роду-шоу в Милане. Его слова передает корреспондент Ленты.ру в четверг, 22 ноября.

«Президент Ломбардии был настолько любезен, что пригласил нас на встречу с ректорами ведущих институтов Ломбардии, где мы смогли обсудить проблемы, стоящие перед профессиональным техническим образованием в настоящий момент, и наметить возможную совместную программу по подготовке кадров», — рассказал Буцаев.

Он также добавил, что в ходе инвестиционного мероприятия несколько десятков иностранных компаний выразили интерес к реализации новых проектов на территории Подмосковья. В частности, итальянцев пригласили принять участие в авиакластере в Жуковском, разместить предприятия тонкой химии на территории Рошаля, рассказал Буцаев.

Презентация инвестпотенциала Подмосковья проходила в два дня. В роуд-шоу в Милане приняли участие более двухсот предпринимателей. 20 ноября состоялась встреча в Падуе. Тогда стало известно о заинтересованности инвесторов в развитии мебельного и сырного производств в регионе.

Губернатор Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье действует «золотой стандарт» привлечения инвесторов. Он также отметил, что власти рассчитывают на участие иностранных бизнесменов в модернизации туристического сектора региона.