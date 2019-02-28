Подмосковные медики изучат опыт японских коллег

Подмосковные специалисты изучат опыт японских медиков в сфере помощи пожилым людям, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 28 февраля.

Хромов посетил медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», где применяется современная методика лечения онкологических заболеваний с помощью протонной терапии. Также клиника специализируется на лечении так называемых возрастных заболеваний.

«Япония имеет опыт повсеместного нахождения реабилитационных центров для стареющих пациентов, в России такого опыта пока совсем мало», — сказал Хромов.

По его словам, региональные медики смогут перенять опыт иностранных коллег, а в регионе могут появиться современные реабилитационные центры. Кроме того, японские диагностические центры могут создать на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), добавил он.

Роуд-шоу в Токио проходит по поручению губернатора Андрея Воробьева. В ходе мероприятия было достигнуто соглашение о строительстве в регионе завода по производству грузовых автомобилей.

1 марта деловые встречи с инвесторами планируется провести в Нагоя.

О необходимости повышения уровня медицинского обслуживания в России заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля.