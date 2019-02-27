Подмосковье назвали передовым регионом в плане инвестиций

Власти Подмосковье создают благоприятные условия для работы зарубежных инвесторов, заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин в ходе второго дня роуд-шоу Мособласти в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 27 февраля.

«Подмосковье — это один из наиболее передовых регионов нашей страны, который является лидером по созданию благоприятных, комфортных условий для работы зарубежных инвесторов», — сказал Галузин.

Он отметил, что Московская область вносит существенный вклад в улучшение инвестиционного климата России.

В рамках мероприятия представители японского бизнеса узнали о налоговых льготах в Подмосковье, особенностях логистической структуры региона и прочих преференциях. Кроме того, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией Сергиево-Посадского района, АО «Специальное конструкторское бюро Истра» и японской компанией Japan Industrial Trading. В рамках соглашения планируется обеспечить поставки синтетических каучуков и химической продукции, необходимой для производства шин.

Накануне в рамках роуд-шоу подмосковная делегация договорилась о строительстве в регионе завода по производству грузовых автомобилей.