Подмосковье вышло на самообеспечение томатами и огурцами

Подмосковье полностью обеспечивает себя томатами и огурцами, при этом еще четыре года назад большая часть овощей была привозной, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 октября.

«Мы в этом году на 100 процентов обеспечиваем потребность региона в томате и огурце. Это большая победа, потому что буквально четыре года назад у нас процент обеспеченности был порядка 5–6 процентов. Впервые в этом году мы достигли такого результата», — сказал Разин.

Он отметил, что таких успехов удалось достичь благодаря строительству тепличных комплексов. «В этом году построим не менее 50–60 гектаров современных теплиц», — уточнил Разин.

6 июня губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье до конца года выйдет на полное самообеспечение овощами. Он напомнил, что еще два года назад регион отставал по закрытым грунтам, в основном все ввозили из Турции и Азербайджана.

Тогде же Воробьев указал на увеличение количества тепличных хозяйств в области. По его словам, правительство намерено поддерживать это направление.