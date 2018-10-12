Россия
 
Последние новости
От двух самых дорогих трасс решили отказаться
F-22 аварийно сел
ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку
Мужчина проиграл в лотерею и покончил с собой
Три тысячи крыш отремонтировали в Москве 
Погоня разъяренной курицы за американцем разошлась на мемы
Стали известны условия содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
Учения НАТО придвинутся к России
Групповое изнасилование в России наказали условным сроком
Новости партнеров

Подмосковье вышло на самообеспечение томатами и огурцами

Перейти в «Мою Ленту»

Подмосковье полностью обеспечивает себя томатами и огурцами, при этом еще четыре года назад большая часть овощей была привозной, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 октября.

«Мы в этом году на 100 процентов обеспечиваем потребность региона в томате и огурце. Это большая победа, потому что буквально четыре года назад у нас процент обеспеченности был порядка 5–6 процентов. Впервые в этом году мы достигли такого результата», — сказал Разин.

Он отметил, что таких успехов удалось достичь благодаря строительству тепличных комплексов. «В этом году построим не менее 50–60 гектаров современных теплиц», — уточнил Разин.

6 июня губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье до конца года выйдет на полное самообеспечение овощами. Он напомнил, что еще два года назад регион отставал по закрытым грунтам, в основном все ввозили из Турции и Азербайджана.

Тогде же Воробьев указал на увеличение количества тепличных хозяйств в области. По его словам, правительство намерено поддерживать это направление.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей построят в Подмосковье
Подмосковные сельхозпроизводители примут участие в выставке «Золотая осень»
Воробьев отведал огурцов и пообещал обеспечить регион овощами
Другие материалы рубрики
Россия00:0110 октября
Эту девочку еще можно спасти

Дожить до дня рождения

Годовалую Сашу спасет срочная операция на трахее
18:0111 октября

Обидное слово станет поводом для масштабного опроса россиян

15:02Сегодня

Групповое изнасилование в России наказали условным сроком

19:46 9 октября

Два подростка погибли после взрыва в спортшколе Дагестана

Россия00:0110 октября

«Даже при Сталине так не судили!»

Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
13:36Сегодня

Татарского чиновника обвинили в экстремизме после запрета шествия татар

14:55Сегодня

Директор школы устроила мужа на шесть должностей и прогадала

13:25Сегодня

Кремль высказался о возможности вмешательства в церковный вопрос на Украине

Россия00:01 7 октября

«Помню, как волосы вставали дыбом»

История россиянки, выросшей в монастыре
20:13 3 октября

Учительница пыталась научить ребенка английскому и отлупила его рабочей тетрадью

13:48Сегодня

Кремль отреагировал на приказ Порошенко стрелять в Донбассе из любого оружия

10:50Сегодня

Глава Ингушетии раскрыл детали переговоров с Кадыровым о границе

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Групповое изнасилование в России наказали условным сроком
Татарского чиновника обвинили в экстремизме после запрета шествия татар
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Учения НАТО придвинутся к России
США заключили секретную сделку с Турцией
Европа запланировала новые санкции из-за российских кибератак
Ким Чен Ын передал «теплый привет» Путину
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
В Киеве потеряли подарки Порошенко от США
ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку
На Украине приготовились к беспорядкам из-за автокефалии
Константинопольского патриарха предложили отлучить от церкви
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
«Можем победить всех»
Сборная WorldSkills Russia удивила соперников
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
От двух самых дорогих трасс решили отказаться
Ставки по банковским вкладам выросли
Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
F-22 аварийно сел
Раскрыто количество российских Су-35
НАСА и «Роскосмос» допустили консервацию МКС
Вышла новая часть Call of Duty
Все материалы
Спорт
Орел взлетел
Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
Нурмагомедова и Макгрегора отстранили от боев
Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
У поставившего UFC ультиматум Нурмагомедова появился последователь
Смолов вступился за Кокорина и Мамаева
Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC
Александр Кокорин и Павел МамаевКокорина и Мамаева задержали
Им грозит до семи лет тюрьмы. Пути назад нет
Все материалы
Культура
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
Клан сопрано
Умерла великая оперная певица Монсеррат Кабалье
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Роза Хайруллина«Где же ты был так долго, чувак?»
Они убили крокодила Гену, посадили Чебурашку и отдали дань Олегу Табакову
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
Убивший себя в СИЗО актер из «Глухаря» оставил послание
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Мать нашла хитрый способ справляться с непослушными детьми
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей
За россиянами следили без их ведома
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Остатки испорченной картины Бэнкси принесли владельцу неожиданную пользу
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
«Единственная красавица семьи Кардашьян» вернула в моду «спорную обувь из 90-х»
Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Названы лучшие места для путешественников-одиночек
Молодожены перебрали с алкоголем и ненароком купили отель
Назван самый дорогой город для путешественников
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Подруги устроили откровенные танцы на похоронах ради души умершей
Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил
Повальное увлечение «эликсиром молодости» принесло ослам смерть
Американскую модель застрелили за рулем
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Крутой замес
Россияне пытаются воссоздать квартиры из своего детства. Но лишь все портят
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
На рынке ультрадорогой недвижимости обнаружили засилье тайных сделок
Одну из крупнейших баз недвижимости уличили в шапкозакидательстве
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Все материалы