Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей построят в Подмосковье

Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей построят в поселке Астапово городского округа Луховицы, сообщил министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 сентября.

«Реализация проекта осуществляется при сопровождении Центра содействия строительству Московской области. Инвестиционная стоимость проекта оценивается в девять миллиардов рублей», — сказал чиновник.

По его словам, строительные работы планируется завершить в следующем году. Запуск предприятия позволит создать 640 рабочих мест, добавил он.

В начале июня губернатор Андрей Воробьев заявил, что до конца 2018 года область выйдет на полное самообеспечение овощами закрытых грунтов. По его словам, в последние годы в регионе наблюдается активное развитие тепличного хозяйства. Власти, заверил он, намерены всячески поддерживать это направление.

Всего сегодня на территории Московской области реализуется восемь проектов по строительству тепличных комплексов.