Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке. Для зарплатных клиентов его уменьшили с 15 до 10 процентов от стоимости недвижимости, а для клиентов без подтверждения дохода и занятости — с 50 до 30 процентов. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Минимальный первоначальный взнос можно использовать для покупки готового и строящегося жилья в ипотеку за исключением государственных программ, военной ипотеки и загородной недвижимости.

Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка на приобретение готовой недвижимости с привлечением ипотеки составит 7,3 процента годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с помощью сервиса «ДомКлик» и при регистрации сделки в электронном виде.

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