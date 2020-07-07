Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Сокращение стоимости кредитов предусмотрено в рамках программ для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынках, следует из сообщения на сайте банка.

Как отмечается в публикации, после снижения минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3 процента годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с помощью сервиса «ДомКлик» и при регистрации сделки в электронном виде.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку новой квартиры составит 1,2 процента — но только в первые два года кредитования и с учетом скидки от застройщика. Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке опустилась до минимального уровня в 2,6 процента годовых (с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования).

Ранее в июле глава компании «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что по итогам 2020 года средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизится до 8 процентов годовых. Он отметил, что 8 процентов — «это, на минуточку, целевой показатель 2024 года», подчеркнув, таким образом, что жилищные кредиты подешевеют досрочно.

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