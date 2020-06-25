Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

Эффект от расширения программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых будет незначительным. Такое мнение высказал «Ленте.ру» Владимир Прохоров, член генерального совета общественной организации «Деловая Россия».

«Нужно учитывать, что срок действия программы ограничен, так же, как и лимит (финансирования программы — прим. «Ленты.ру») — 740 миллиардов рублей, — отметил эксперт. — После того, как он будет исчерпан, покупатель может опять уйти с рынка в ожидании более выгодных условий кредитования. Поэтому, если эффект и будет, то незначительным, спрос на жилье может подняться на 10-15 процентов и выйти на показатели конца прошлого года».

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Расширение программы Прохоров назвал малоэффективным, заявив, что для реального стимулирования жилищной отрасли необходимо продлить ее, как минимум, на год. Кроме того, он предложил дополнительно снизить процентную ставку по ипотеке и до минимального порога сократить первоначальный взнос. «Самим банкам нужно разрабатывать программы, которые позволят смягчать условия выдачи кредитов под жилье. Мы уже наблюдаем достаточно высокий процент отказов», — заключил эксперт.

Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. 23 июня президент сообщил, что программа будет расширена: размер ипотеки для покупки жилья по ставке в 6,5 процента увеличили с 3 миллионов до 6 миллионов рублей. В крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — данный показатель подняли до 12 миллионов рублей.

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