Президент России Владимир Путин заявил о расширении программы льготной ипотеки. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Размер жилищного кредита для покупки жилья по ставке в 6,5 процента увеличили с трех до шести миллионов рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга данный показатель подняли до 12 миллионов рублей.

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