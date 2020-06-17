Банки начали массово отказывать россиянам в льготной ипотеке

Некоторые российские банки начали массово отказывать клиентам в льготной ипотеке. Несмотря на повышенный спрос среди заемщиков, доля отказов в отдельных финансовых организациях превышает 40 процентов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Всего с момента запуска программы выдали более 37,5 тысячи жилищных кредитов на сумму 93,7 миллиарда рублей. По данным на 10 июня 2020 года, банки получили более 169 тысяч заявок на льготную ипотеку и успели рассмотреть свыше 135 тысяч анкет. Одобрено при этом было 86 процентов полученных заявок.

Материалы по теме «Проще отказать, чем нести убытки» Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?

Однако не все финансовые организации идут навстречу заемщикам. Например, в банке «Возрождение» с отказами столкнулись 63 процента клиентов, в МИнБанке — почти 47 процентов, а в Совкомбанке — 45 процентов. У лидеров выдачи (Сбербанк и ВТБ) доля отказов составила пять и девять процентов соответственно.

В самих кредитных организациях объясняют такие данные консерватизмом в выборе потенциальных заемщиков. Зачастую это связано с плохой кредитной историей и высокой закредитованностью клиента. В Совкомбанке заявили, что процент отказов по ипотеке с господдержкой у них не отличается от отказов по стандартным ипотечным программам.

Также в качестве причин называют несвоевременную подачу документов на получение жилищного кредита, например, когда клиенты хотят быстро заключить сделку и не успевают принести нужную справку с работы. Представители отрасли уточнили, что часто и сами россияне не намерены на самом деле оформлять кредит, а подают заявки «в тестовом режиме».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru