Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 20 до 15 процентов. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

«Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4 процента годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом», — говорится в материале. При заключении сделки в электронном виде действует скидка 0,3 процентного пункта до 30 июня 2020-го, а сама ставка снижается до 6,1 процента годовых.

Размер жилищного кредита не должен превышать восьми миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и трех миллионов рублей в других регионах России. Срок кредитования не должен превышать 20 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что арендная плата за жилье должна снижаться вслед за первоначальным взносом по ипотеке.

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