Сбербанк купит картографический сервис 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли 2ГИС — российской компании в сфере разработки цифровых карт и справочников городов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что после заключения сделки, в которой также участвует ООО «О2О Холдинг» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта), доля Сбербанка составит 72 процента, доля О2О — 3 процента. Основатели и менеджмент компании сохранят за собой долю 25 процентов.

Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС. Стоимость 100 процентов долей компании оценена в 14,3 миллиарда рублей. В совет директоров 2ГИС войдут представители Сбербанка и основатели сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения согласования Федеральной антимонопольной службы, а также выполнения отлагательных условий в III квартале 2020 года, говорится в сообщении.

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Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес. Так, платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта (каршеринг, велосипеды, самокаты и т. д.), заказывать и оплачивать его.

Также 2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве, обеспечив им доступ к огромной аудитории и открыв новые возможности для развития бизнеса — продавать товары онлайн и доставлять их потребителям, обеспечить удобную коммуникацию с клиентами и партнерами, а также управлять позиционированием в медиа.

Наличие собственной картографической платформы позволит компаниям экосистемы Сбербанка создавать уникальные продукты и сервисы, обеспечивая лучший клиентский опыт, говорится в пресс-релизе. Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как: Сберлогистика, Сбермаркет, «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

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