Сбербанк и «Яндекс» задумались о возможной реструктуризации владения в СП

Сбербанк ведет консультации с «Яндексом» о возможной реструктуризации владения в совместных предприятиях (СП), подтвердил «Ленте.ру» представитель банка.

О рассмотрении вариантов реструктуризации своего владения в СП со Сбербанком ранее сообщила пресс-служба «Яндекса», передавал «Интерфакс».

Сбербанк и «Яндекс» сотрудничают с 2013 года. Стороны совместно развивают платежную систему «Яндекс.Деньги», с апреля 2018 года они также ведут СП под брендом «Беру» на базе агрегатора «Яндекс.Маркет». Слухи о пересмотре параметров партнерства банка и компании регулярно появляются с 2018 года, однако стороны неоднократно опровергали данные сведения.

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