Сбербанк вернул «Яндексу» его «золотую акцию»

Сбербанк продал «Яндексу» его «золотую акцию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей обеих сторон сделки.

Стоимость продажи составила один евро.

Сбербанк купил «золотую акцию» «Яндекса» по символической цене в один евро в 2009 году перед IPO компании в США. «Яндекс» обратился к Сбербанку с просьбой об обратной продаже «золотой акции» после того, как 18 ноября анонсировал изменения в структуре собственного управления.

«Золотая акция» — особая ценная бумага, которая дает ее держателю (в основном государству) особые права по сравнению с другими акционерами. С помощью «золотой акции» ее владелец имеет контроль над приватизируемым предприятием. Так, акция на определенный срок дает держателю решающий голос на собрании акционеров, что нужно для сохранения влияния государства на некоторые компании, чья деятельность затрагивает интересы всей страны.

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