Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро

Сбербанк решил продать «золотую акцию» компании «Яндекс» по символической цене в один евро. По такой цене банк приобрел актив в 2009 году. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в «Ленту.ру».

«Яндекс» обратился к «Сбербанку» с просьбой о продаже «золотой акции» после того, как 18 ноября анонсировал изменения в структуре собственного управления.

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Компания намерена создать специальный некоммерческий Фонд общественных интересов, которому предполагается передать «золотую акцию». С помощью этой акции фонд сможет, например, блокировать сделки по консолидации в одних руках десяти и более процентов голосующих или экономических акций.

Предполагалось, что решение компании стало реакцией на законопроект о значимых интернет-ресурсах, согласно которому долю иностранного владения в российских компаниях хотят ограничить 50 процентами минус одна акция (владельцем сервисов «Яндекса», действующих в России и других странах в качестве отдельных юрлиц, является головная компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах).

«Золотая акция» — особая ценная бумага, которая дает ее держателю (в основном государству) особые права по сравнению с другими акционерами. С помощью «золотой акции» ее владелец имеет контроль над приватизируемым предприятием. Так, акция на определенный срок дает держателю решающий голос на собрании акционеров, что нужно для сохранения влияния государства на некоторые компании, чья деятельность затрагивает интересы всей страны.

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