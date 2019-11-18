«Яндекс» взлетел

В понедельник, 18 ноября, на открытии торгов акции «Яндекса» подскочили на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На максимуме акции российской компании поднимались на 5,13 процента — до 2382 рубля за бумагу. В общей сложности капитализация интернет-гиганта выросла до 695,09 миллиарда рублей. Рост произошел после того, как компания объявила о введении новой структуры управления. По состоянию на 11:45 ценные бумаги «Яндекса» подорожали на 4,9 процента — до 2377 за штуку.

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Ранее в понедельник, 18 ноября, стало известно, что в компании разработали новую систему управления. Предполагается, что это обезопасит компанию от законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

Сбербанк лишится «золотой акции» «Яндекса». Она отойдет специальному Фонду общественных интересов, созданному в Калининградской области. Он сможет блокировать любые сделки с 10 и более процентами акций «Яндекса». Это обезопасит компанию от ситуации, когда инвестор захочет получить в одни руки больший пакет акций.

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