«Яндекс» решили заставить стать российским

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ограничения на иностранное владение значимыми российскими интернет-ресурсами. Инициатива направлена, прежде всего, на «Яндекс», пишет «Коммерсантъ».

В документе говорится, что компании, признанные значимыми, должны будут ограничить долю иностранного владения (напрямую физическими лицами или через зарубежные структуры) 20 процентами. В противном случае они лишатся права размещать у себя рекламу или рекламировать собственные продукты.

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В законопроекте не прописаны четкие критерии, по которым планируется определять, является ли компания значимой. Говорится лишь, что решение должна будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Однако автор законопроекта Горелкин пояснил изданию, что его инициатива направлена прежде всего на «Яндекс» и должна привести к его реорганизации. В настоящий момент сервисы компании, действующие в России и других странах в качестве отдельных юрлиц, принадлежат головной структуре Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Крупнейшим ее акционером является бизнесмен Аркадий Волож — ему принадлежит 10,1 процента акций компании (и 48,4 процента голосов). Остальные бумаги распределены между иностранными инвестфондами, а также торгуются на Московской бирже и американской NASDAQ.

Новость о внесении законопроекта Горелкина сказалась на стоимости акций Yandex N.V. — в ходе торговой сессии 26 июля она опустилась на 5,88 процента.

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