Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Признание независимости Косова отозвали 14 стран
Ребенок из российского детдома утонул в реке во время экскурсии
В доме футболиста «Арсенала» нашли неопознанный труп
Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи
Microsoft рассекретила новый дизайн Windows
Патологоанатом устроил стрельбу в российском морге
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев
«Барселона» захотела оставить Месси бессрочно
Названы самые распространенные речевые ошибки россиян
Новости партнеров

«Яндекс» решили заставить стать российским

Перейти в «Мою Ленту»

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ограничения на иностранное владение значимыми российскими интернет-ресурсами. Инициатива направлена, прежде всего, на «Яндекс», пишет «Коммерсантъ».

В документе говорится, что компании, признанные значимыми, должны будут ограничить долю иностранного владения (напрямую физическими лицами или через зарубежные структуры) 20 процентами. В противном случае они лишатся права размещать у себя рекламу или рекламировать собственные продукты.

В законопроекте не прописаны четкие критерии, по которым планируется определять, является ли компания значимой. Говорится лишь, что решение должна будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Однако автор законопроекта Горелкин пояснил изданию, что его инициатива направлена прежде всего на «Яндекс» и должна привести к его реорганизации. В настоящий момент сервисы компании, действующие в России и других странах в качестве отдельных юрлиц, принадлежат головной структуре Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Крупнейшим ее акционером является бизнесмен Аркадий Волож — ему принадлежит 10,1 процента акций компании (и 48,4 процента голосов). Остальные бумаги распределены между иностранными инвестфондами, а также торгуются на Московской бирже и американской NASDAQ.

Новость о внесении законопроекта Горелкина сказалась на стоимости акций Yandex N.V. — в ходе торговой сессии 26 июля она опустилась на 5,88 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онлайн-сервисам пересчитают голоса
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев
«Яндекс» поплатится за иностранных кормильцев
Другие материалы рубрики
Экономика00:0425 июля

Нерезиновый союз

Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть
11:44Сегодня

«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев

21:0726 июля

Трамп решил мстить за Google

16:5010 июля

Кировский стартап при поддержке Корпорации МСП начнет выпуск биотопливных гранул

ЭкономикаПартнерский материал

Разговор на миллион

Как правильно общаться с коллегами и не пустить бизнес ко дну
20:3226 июля

Норвежцы объявили войну «русскому лососю»

20:2126 июля

Банк Калви ополчился против него

15:0610 июля

ВТБ прокомментировал продажу крупнейшей болгарской телеком-компании Vivacom

Экономика10:5910 июля
Предприятие «Тольяттиазот»

С привкусом химикатов

СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
19:1826 июля

Безработица установила абсолютный рекорд в истории России

11:30 3 июля

Газпромбанк выпустил новую карту с «умным» кэшбэком

20:1026 июля

«Газпром» нечаянно взлетел

Россия
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
В России защитят инвалидов и заемщиков «быстрых денег»
Как депутаты изменили жизнь россиян и что они сделают осенью
Убитую на глазах у детей россиянку уличили в «провокационном» поведении
Зеленского призвали прислушаться к просьбе украинцев вернуть поезда в Крым
В офисе ФБК прошел обыск
В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу
Все материалы
Мир
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Немцев уличили в желании сблизиться с Россией
Венесуэла захотела освободиться от нефтяной зависимости
Трамп получит бюджетные деньги на строительство стены на границе
США потребовали от «криптовалютного короля» Винника 100 миллионов долларов
Турция задумалась об SSJ-100
Посол Израиля встал на одну руку перед президентом и рассмешил его
Все материалы
Бывший СССР
Градус повышается
Эстонцы годами выпивали в Латвии, оставляя там миллионы. Почему теперь все будет иначе
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Архивное фото СБУ задержала российский танкер
Украина уверена, что судно причастно к инциденту в Керченском проливе
Зеленского попросили запустить поезда в Крым
В Киеве назвали главных врагов Зеленского
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Кличко увидел в Зеленском Януковича
Все материалы
Экономика
Нерезиновый союз
Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть
«Яндекс» решили заставить стать российским
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев
Партнерский материал
Разговор на миллион
Как правильно общаться с коллегами и не пустить бизнес ко дну
Норвежцы объявили войну «русскому лососю»
Трамп решил мстить за Google
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Все материалы
Силовые структуры
С капитана севшего на мель корабля взыскали десять миллионов рублей
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Бывшие заключенные избили до смерти бывших полицейских
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Студента задержали за «наркотики» из-за выписанных врачом обезболивающих
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Подозреваемый в убийстве россиянки на глазах у детей писал ей о последствиях
Все материалы
Наука и техника
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Российские военные провели пуск «Тополя»
Предсказано катастрофическое таяние ледников из-за рекордной жары
Обнаружены следы древнего массового убийства детей
Назван способ борьбы с опаснейшим раком
Все материалы
Спорт
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
В доме футболиста «Арсенала» нашли неопознанный труп
«Барселона» захотела оставить Месси бессрочно
Участник чемпионата мира описал падение навесного этажа в клубе
Стала известна судьба россиян после обрушения навесного этажа на участников ЧМ
На участников ЧМ в Южной Корее обрушилcя навесной этаж
Российский хоккеист рассказал об изменениях в сознании после жизни в Канаде
Все материалы
Культура
Сюда смотри
Россияне решили устроить революцию и выпускать спектакли для телефона. Что пошло не так?
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
«Город трубит о том, что она зарезала мужчину»
Насильники платят жизнью за издевательства над женщинами: главные книги недели
Появились подробности состояния увезенной на скорой Аниты Цой
Уехавшая на скорой Цой показала окровавленную из-за травмы ногу
Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля на скорой
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
НТВ потребовал удалить из сети трейлер российского сериала про Чернобыль
Названные проститутками украинки массово оголились
WhatsApp избавят от привязки к смартфону
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Все материалы
Ценности
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Адриана ЛимаКровавые самоцветы
На смену алмазам пришли новые камни. Ими лечатся знаменитости, от них страдают дети
Слухи об «уколах молодости» Кейт Миддлтон опровергли
Фотограф снимал на скрытую камеру моделей в душе и попался
Сын голливудской звезды повторил легендарный наряд своей матери
«Лысого» чемпиона Формулы-1 заподозрили в пересадке волос
Все материалы
Путешествия
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Занявшего чужое место пассажира приковали наручниками к инвалидной коляске
Водитель с улыбкой утопил свою машину в океане и попал на видео
В сети испугались волдырей от солнечных ожогов на спине подростка
Все материалы
Из жизни
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Семилетний мальчик раскрыл интимный секрет новобрачных и рассмешил гостей
Официантка тайно лишила беременную женщину алкоголя и поплатилась
Жена спустилась в кратер вулкана и спасла упавшего туда мужа
Медведица отплатила людям за обиженных медвежат
Все материалы
Полицейские автомобили против бандитских седанов
Видео: списанные машины копов против гангстерских четырехдверок
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback
Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса
Тест: что вы помните о советских машинах
Мечтаете о «Волге» или «Победе»? Мы испытаем на прочность вашу решимость
В России сделали из «УАЗика» газонокосилку
«Гелик» сравнили с вездеходом Mercedes-Benz на бездорожье
Посмотрите на внедорожную «Супру» с 5,9-литровым дизелем
Все материалы
Дом
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Москвичей оставят без коммунальных квартир
Неизвестные россияне скупили в Черногории жилье на 40 миллионов евро
Коллекторам запретили выбивать долги за ЖКХ
Коммунальные расходы признали неподъемными для россиян
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы задачи российской экспедиции на катамаране на солнечных батареях
Путин назвал срок принятия необходимых для исполнения нацпроектов законов
Пушкинские места воссоздадут
В ХМАО создадут новые рабочие места
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы