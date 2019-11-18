«Яндекс» изменил структуру управления компанией

«Яндекс» разработал новую структуру управления компанией. Об этом говорится в сообщении компании.

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Согласно новой структуре, Сбербанк лишится «золотой акции» «Яндекса». Она отойдет специальному некоммерческому Фонду общественных интересов, созданному в Калининградской области. Он сможет блокировать любые сделки с десятью и более процентами акций «Яндекса». Это обезопасит компанию от ситуации, когда инвестор захочет получить в одни руки больший пакет акций. Фонд будет назначать в совет директоров голландской Yandex N.V. (всего в нем 12 человек) двоих людей, без чьего одобрения нельзя принимать решения, которые могут повлиять на национальную безопасность России. По данным источника The Bell, в настоящее время на посты рассматриваются гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В совет директоров фонда (состоит из 11 мест) войдут пять представителей университетов, с которыми сотрудничает «Яндекс». Это Высшая школа экономики, МГУ, СПбГУ, МФТИ и петербургский ИТМО. Три места займут представители общественных институтов (школа управления «Сколково», РСПП и Фонд поддержки 57-й школы). Еще три места предназначены для топ-менеджеров самой компании — ее сооснователя Аркадия Воложа, управляющего директора Тиграна Худавердяна и гендиректора российского ООО «Яндекс» Елены Буниной. Волож в новой структуре компании сохранит свой пакет акций (ему принадлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 процента голосов), однако должен будет передать пакет в семейный траст и подписать соглашение, согласно которому не сможет продавать его как минимум до 2022 года.

По данным источника The Bell, новая структура «Яндекса» согласована с государственными органами на высшем уровне. Теперь она вынесена на утверждение акционеров, которые проголосуют 20 декабря. Для одобрения необходимы голоса 75 процентов голосующих акций.

Предполагается, что изменение структуры компании обезопасит ее от законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Речь идет об идее депутата «Единой России» Антона Горелкина, который предложил ограничить голосующие права иностранных собственников значимых информационных ресурсов 20 процентами акций. Парламентарий не скрывал, что законопроект направлен в первую очередь на «Яндекс», чьи сервисы, действующие в России и других странах в качестве отдельных юрлиц, принадлежат головной структуре Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Позднее в правительстве в отзыве на законопроект предложили смягчить инициативу и ограничить долю иностранного владения 50 процентами голосующих акций минус одна акция.

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