«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.

Когда законопроекту за авторством депутата фракции «Единой России» Антона Горелкина дали ход, компания за сутки, 11 октября, потеряла почти 20 процентов стоимости.

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Документ предусматривал долю иностранного участия в значимых ресурсах на уровне 20 процентов голосующих акций. При этом Горелкин не скрывал, что инициатива направлена в первую очередь на «Яндекс». В случае принятия закона в таком виде компании предстояли бы серьезные изменения в структуре управления.

Однако 18 октября правительство предложило существенно изменить параметры ограничения. Теперь долю иностранного владения предлагается ограничить 50 процентами минус одна акция. Также планируется четко прописать критерии, которые позволяют отнести информационный ресурс к значимому.

В течение прошлой недели на фоне неопределенности акции «Яндекса» не смогли существенно скорректироваться. Однако 21 октября по состоянию на 11:45 по московскому времени стоимость акции достигла 2073 рублей. До информации о рассмотрении законопроекта она стоила на бирже 2327 рублей.

В сентябре 2019 года «Яндекс» стал 24-м в мировом рейтинге самых быстрорастущих бизнесов мира по версии Fortune. Тогда компания оценивалась в 9,6 миллиарда долларов.

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