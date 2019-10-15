Подешевевшему на сто миллиардов «Яндексу» подсказали способ обойти закон

«Яндекс» сможет формально привести свою структуру в соответствие с требованиями резонансного законопроекта о значимых информационных ресурсах и сохранить форму собственности компании. К такому выводу пришли аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofAML), пишет «Коммерсантъ».

В отчете BofAML предложено частично размыть долю акционеров с помощью выпуска нового класса акций, а закрепить структуру через выкуп акции с рынка.

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Сейчас акции «Яндекса» делятся на класс «А» и класс «В». На первый приходится 88,3 процента экономического интереса, но только 43,1 процента голосующего. Во втором крупным пакетом владеет основатель компании Аркадий Волож, у него 48,41 процента голосующих прав. При этом акции класса «В» нельзя передать или продать третьим лицам, включая наследников.

Если ввести акции класса «С» и автоматически конвертировать каждую акцию класса «В» при продаже в одну акцию класса «А» и одну акцию класса «C», чтобы последняя получила девять голосов, то новая структура попадет под требования законопроекта. Хотя уточнение его положений может закрыть такую возможность.

Идея депутата фракции «Единой России» Антона Горелкина заключается в том, чтобы ограничить голосующие права иностранных собственников значимых информационных ресурсов 20 процентами акций. Сам законодатель утверждал, что законопроект направлен в первую очередь на «Яндекс». О предложении стало известно еще в июле, но ход обсуждению дали только на прошлой неделе.

Несмотря на то что документ направлен на доработку, инвесторы испугались будущих последствий для «Яндекса». За сутки акции компании на Московской бирже упали почти на 20 процентов, потери составили около ста миллиардов рублей.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать предложение BofAML, указав, что в изменении акционерной структуры владельцы заинтересованы уже давно. Эксперты, в свою очередь, расходятся во мнении, как могут отнестись законодатели к предложенному методу, и указывают, что в конечном варианте закон Горелкина может претерпеть серьезные изменения.

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