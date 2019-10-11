«Яндекс» потерял полтора миллиарда долларов после слушаний в Госдуме

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15 процентов в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло после начала обсуждения в Госдуме законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

Падение началось с первых минут. По состоянию на 17:20 по московскому времени цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей. Таким образом, стоимость компании сократилась на полтора миллиарда долларов.

Документ запрещает иностранцам с 1 января 2020 года владеть пакетом акций более 20 процентов в «значимых» интернет-компаниях. Он был внесен еще в июле депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным, который пояснял, что предложение нацелено на такие компании, как Mail.ru Group и «Яндекс».

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Горелкин отметил, что сейчас документ отправлен на доработку, так как «в этой трактовке создает серьезные риски для крупных игроков». Накануне, 10 октября, отрицательный отзыв на него подготовило Минкомсвязи.

По словам Левина, законодатели должны найти компромиссное решение между целями, обозначенными в законопроекте, и инвестициями, передает «Интерфакс».

В сентябре 2019 года «Яндекс» занял 24-ю строчку в мировом рейтинге самых быстрорастущих бизнесов мира от Fortune. Компания оценивалась в 9,6 миллиарда долларов.

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