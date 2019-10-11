«Яндекс» продолжил обвал после второго удара

Акции «Яндекса» с начала дня потеряли 18,44 процента, что сократило капитализацию компании почти на два миллиарда долларов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 19:00 стоимость одной акции упала с 2327 до 1898 рублей. На динамику повлияли два фактора. Первым стало начало слушаний в Госдуме законопроекта о «значимых» интернет-ресурсах.

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Предложение, как не скрывал его автор, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, нацелено на «Яндекс». Оно запрещает иностранцам с 1 января 2020 года владеть пакетом акций более 20 процентов в крупных российских интернет-ресурсах.

Несмотря на то что документ направили на доработку, инвесторы полагают, что концептуально он уже не изменится. А это означает серьезные перемены для структуры «Яндекса».

Второй проблемой стал отзыв «Яндексом» ходатайства о приобретении сервиса «Везет». В пресс-службе компании пояснили, что уже подали новое из-за изменений параметров сделки, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) возразили, что не получали нового ходатайства. В отношении прошлой заявки ведомство было настроено негативно. Также против сделки выступили конкуренты «Яндекса», например, Mail.Ru Group и сервис по заказу такси Gett.

В сентябре 2019 года «Яндекс» занял 24-ю строчку в мировом рейтинге самых быстрорастущих бизнесов мира по версии Fortune. Тогда компания оценивалась в 9,6 миллиарда долларов.

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