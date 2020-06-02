Маркетплейс Сберавто с Jeep запустил уникальную схему продаж автомобилей

Сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн маркетплейс Сберавто, входящий в экосистему Сбербанка, впервые в России запускает прямое сотрудничество с автопроизводителями. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первым автомобильным брендом, подключенным к сервису Сберавто, стал Jeep. Данное партнерство позволит клиентам приобретать автомобили выгоднее, быстрее и безопаснее, отметили представители сервиса. По их словам, для клиентов Сберавто будут доступны персональные скидки от 35 до 50 тысяч рублей в дополнение к действующим акциям.

CEO Classified индустрии экосистемы Сбербанка Олег Голубцов отметил, что сервис совместно с Jeep кардинально меняет подход к продаже автомобилей в России: прямое сотрудничество с производителем позволяет предоставить клиентам уникальные предложения на покупку автомобиля. «Данная инициатива позволит пользователям нашего сервиса покупать автомобили дешевле, так как существенно сокращается клиентский путь и связанные с этим издержки», — рассказал он.

Подчеркивается, что новый для российского рынка сервис Сберавто решает проблемы непрозрачного ценообразования, утомительных переговоров, позволяет избежать общения с недобросовестными продавцами и «серыми» дилерами.

Еще одним важным преимуществом сервиса называют его доступность — мобильное приложение можно скачать в AppStore или GooglePlay. Пользователи Сберавто могут входить в мобильное приложение при помощи единой системы авторизации Sberbank ID.

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