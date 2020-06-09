Путин согласился со статусом лучшего банка мира для Сбербанка

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с тем, что кредитная организация под его руководством заняла первое место в рейтинге компании BCG по созданию акционерной стоимости в категории банков, передает РИА Новости.
Глава государства согласился с тем, что статус лучшего банка в мире для Сбербанка является объективной оценкой, а руководство организации успешно справляется с задачами в непростой ситуации.
В ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции, Греф отметил, что российская экономика должна увереннее восстановиться после кризиса, чем в Европе или в США.
О признании Сбербанка лучшим банком мира за последние пять лет стало известно в конце мая. Среди всех крупнейших по рыночной капитализации компаний он занял шестое место.
В феврале он также победил в двух номинациях премии Global Finance Awards — «лучший банк на рынке слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе» и «лучший инвестиционный банк в России».