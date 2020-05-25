Сбербанк признали самым эффективным банком мира по доходности для акционеров

Российский Сбербанк признали самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации, поступившей в «Ленту.ру».

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Согласно рейтингу Value Creators, который составила компания BCG, Сбербанк занял шестое место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира, всего в рейтинге значатся 50 компаний.

Первое место заняла американская технологическая компания Nvidia, средняя совокупная доходность которой, по методологии BCG, составила 64,8 процента за пять лет. Второе и третье места у китайских Kweichow Moutai (49,4) и Wuliangye Yibin (46,8), работающих в сфере потребительских товаров. Следом идут стриминговый сервис Netflix и американский ретейлер Amazon (46% и 42,8% соответственно).

Сбербанк, показавший среднюю доходность за пять лет на уровне 41 процента, занял шестое место в общем рейтинге и первое среди банков. При этом российский банк обогнал, например, Adidas и Adobe, а среди банков — китайский Bank of Ningbo. «В отчете этого года не нашли отражения последние изменения, связанные с COVID-19, но он позволяет лучше понять, какие компании и отрасли накануне кризиса смогли набрать высокие темпы роста TSR», — говорится в пресс-релизе.

10 апреля министерство финансов России сообщило о завершении выкупа Сбербанка у Центробанка. Таким образом, крупнейшая кредитная организация сменила владельца. Стоимость 50 процентов акций (11,293 миллиарда) составила 2,14 триллиона рублей. Сделка проведена по средневзвешенной цене акций на Московской бирже в период с 9 марта по 7 апреля. На покупку потрачены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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